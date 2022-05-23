Дворники – наше все! Повестка внеочередной сессии АрхГорДумы

Ключевой вопрос сессии официально звучит так – О муниципальном казённом учреждении городского округа «Город Архангельск» в сфере благоустройства и озеленения территории городского округа «Город Архангельск».
Более доступным языком – по сведениям редакции, будет рассматриваться вопрос о возвращении института муниципальных дворников, правил их набора, размера оплаты и поиск на это дополнительных средств в городском бюджете.
То, о чем так долго мечтали и говорили ВСЕ.
Напомним, в крупных городах-миллионниках этот вопрос решается рекрутированием трудовых мигрантов из южных республик бывшего Союза. Судя по всему, в нашем случае придется заинтересовывать местных.
Также будут рассмотрены вопросы о гарантиях и компенсациях муниципальным служащим, конкурсе на замещение вакантных должностей в структуре городской администрации, рассмотрены депутатские запросы.
Обращаем внимание диванных «политологов» - на этой сессии не планируется их любимых «закрытых вопросов», все пройдет в открытом формате. Можете расслабиться.
Напоминаем, сессия начнет свою работу в 10.00 утра 30 августа.