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Дворники – наше все! Повестка внеочередной сессии АрхГорДумы

Ключевой вопрос сессии официально звучит так – О муниципальном казённом учреждении городского округа «Город Архангельск» в сфере благоустройства и озеленения территории городского округа «Город Архангельск».

Более доступным языком – по сведениям редакции, будет рассматриваться вопрос о возвращении института муниципальных дворников, правил их набора, размера оплаты и поиск на это дополнительных средств в городском бюджете.

То, о чем так долго мечтали и говорили ВСЕ.

Напомним, в крупных городах-миллионниках этот вопрос решается рекрутированием трудовых мигрантов из южных республик бывшего Союза. Судя по всему, в нашем случае придется заинтересовывать местных.

Также будут рассмотрены вопросы о гарантиях и компенсациях муниципальным служащим, конкурсе на замещение вакантных должностей в структуре городской администрации, рассмотрены депутатские запросы.

Обращаем внимание диванных «политологов» - на этой сессии не планируется их любимых «закрытых вопросов», все пройдет в открытом формате. Можете расслабиться.

Напоминаем, сессия начнет свою работу в 10.00 утра 30 августа.

24 август 11:25 | : Политика

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