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В Архангельске прошли соревнования по уличной атлетике «Street Workout». При поддержке "Единой России"

Вчера, 13 августа, Архангельская область вместе со всей страной участвует во Всероссийском дне физкультурника. Центральное региональное мероприятие праздника проходит на базе главной спортивной арены Поморья – на стадионе «Труд». На площадках стадиона организованы 25 разных спортивных активностей. Одна из наиболее зрелищных – соревнования по уличной атлетике.

Участники спортивного состязания соревновались в двух номинациях – силовое троеборье и фристайл. В рамках первой номинации участники должны были выполнить максимальное количество повторений в отжиманиях от пола, подтягивании на перекладине и отжиманиях на брусьях. В номинации фристайл спортсмены демонстрировали свои навыки в выполнении  элементов воздушно-силовой атлетики на перекладине.

Организатором соревнований выступил фитнес-тренер, член партии «Единая Россия» Валерий Кравченко.

«Воркаут – это один из наиболее доступных видов спорта. Чтобы им заниматься, нужны только турники и брусья, которые есть на каждом школьном стадионе и во многих дворах. Данные соревнования направлены, в первую очередь, для того, чтобы объединить вместе людей, которые занимаются воркаутом. А также показать остальным гостям спортивного праздника, что есть такой вид спорта и он достаточно популярен среди молодёжи», - рассказал Валерий Кравченко.

Участие в соревновании принимали в основном мужчины. Возраст участников составлял от 14 до 50 лет. Двое спортсменов приехали специально на соревнования из Няндомы. Возрастных и весовых категорий здесь не было – каждый должен был показать максимум своих возможностей.

С приветственным словом перед спортсменами выступил министр спорта Архангельской области Андрей Багрецов.

«В этот праздничный день приятно видеть, что здесь собралось много людей, которые регулярно занимаются, и всей душой болеют за спорт. Правительство Архангельской области стремится сделать всё возможное, чтобы каждый год во дворах становилось как можно больше спортивных площадок, и спорт был доступен для каждого», - отметил Андрей Багрецов.

Спортивные состязания по воркауту собрали вокруг себя много людей, находившихся в этот день на стадионе «Труд». С особым интересом дети наблюдали за атлетами, ловко выполняющими акробатические трюки на турнике. Во время соревнований чувствовалась дружественная атмосфера – спортсмены поддерживали друга во время выполнения упражнений.

По результатам спортивных состязаний, были определены победители. В номинации троеборье места разделились следующим образом:

1 место – Никита Романов. Он сделал 105 отжиманий от пола, 23 подтягивания и 17 отжиманий на брусьях

2 место – Евгений Головин. Он сделал 100 отжиманий от пола, 23 подтягивания и 17 отжиманий на брусьях

3 место – Егор Белый. Он сделал 100 отжиманий от пола, 20 подтягиваний и 13 отжиманий на брусьях.

В номинации фристайл:

1 место – Даниил Бахтин. Он выполнил 25 различных упражнений на перекладине

2 место – Никита Романов (20 упражнений)

3 место – Максим Понакшин (13 упражнений)

Все победители были награждены медалями, грамотами и призами от спонсоров соревнования. Также, участники спортивного состязания получили памятные подарки от «Единой России». Благодарностью за помощь в организации и проведении спортивного мероприятия в честь «Дня физультурника» от местного отделения Партии был награждён Валерий Кравченко.

   

14 август 08:30 | : Политика

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