Игорь Орлов с удовольствием вспоминает о своем губернаторстве

Экс-глава Архангельской области (2012-2020 гг), а ныне гендиректор «Северной верфи» (Санкт-Петербург) дал расширенное интервью изданию «Корабел.ру».
В основном оно касается его сегодняшней деятельности на ниве кораблестроения. Но бывшей политик упоминает и прежнее место своей последней работы в Архангельской области.
- Когда я пришел, областной бюджет составлял 47 млрд рублей, а спустя восемь лет, когда уходил, он вырос в два с лишним раза и достиг 103 млрд. Считаю это хорошим показателем. Это стало следствием развития предпринимательства и инфраструктуры региона.
Проработал восемь лет: удивительное время, ни с чем не сравнимое. Более сложной, комплексной и противоречивой работы, чем труд губернатора, нет. Требуется и область развивать и делать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно. При этом необходимо выполнять все решения и целеуказания федерального центра. Иногда это вступает в противоречие, но найти здоровый баланс возможно.
Губернатор отвечает и за то, чтобы коровы доились, и выборы проходили нормально, и школы с дорогами ремонтировались, и мусорная реформа, несмотря на появление новых объектов, приносила людям удовольствие.
Напомним, еще в начале 2020 года Игорь Орлов серьезно собирался баллотироваться на третий губернаторский срок даже при отрицательном личном рейтинге. Однако Москва решила по-другому.
Сейчас, небось, сидит и думает – останься я при той должности, еще бы не то показал…