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Квартира в новом доме или субсидия? На приеме у Тамары Лемешевой

Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева провела личный приём граждан на базе Архангельской региональной общественной приёмной «Единой России».

На приём к заместителю министра ТЭК и ЖКХ записалось пять человек, и большинство вопросов касалось переселения из ветхого аварийного жилья. Так, пенсионерка Светлана Владимировна просила объяснить порядок переселения из деревянного дома, который был признан аварийным после 1 января 2017 года. Жилое помещение ей было предоставлено по договору социального найма.

«Зимой в квартире настолько холодно, что постоянно приходится ходить в тёплой одежде. Мы обращались в администрацию, но они готовы предоставить только маневренное жильё. При условии, что мы должны платить за обе квартиры - в маневренном фонде всё коммуналку, а в аварийном – за содержание дома. Но это очень обременительно сделать на пенсию», - рассказала Светлана Владимировна.

Заявительница поинтересовалась, какие есть альтернативные возможности для получения нового жилья.
 
 «Сейчас действует программа переселения из аварийных домов, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года. И по планам она должна завершиться до 2025 года. Лишь после этого, будут переселять из аварийного жилья, которое было признано аварийным после 1 января 2017 года. Так как заключен договор социального найма, то получить новую квартиру можно только таким образом. Но уже сейчас есть возможность получить маневренное жильё, чтобы жить в более комфортных условиях», - ответила Тамара Лемешева.

Заместитель министра ТЭК и ЖКХ пояснила, что собственники жилого помещения в аварийном доме обладают большими возможностями. Они могут ждать, пока построят новый дом или получить выкупную стоимость и субсидию на приобретение другого жилья.

С вопросом о получении субсидии на оплату коммунальных услуг к заместителю министра ТЭК и ЖКХ обратилась Татьяна Николаевна. Женщина пояснила, что не может получить такую меру социальной поддержки из-за того, что имеется задолженность по оплате «коммуналки».

«Получается замкнутый круг – в виду финансового положения мне сложно оплачивать коммунальные платежи, а получить субсидию нельзя только потому, что есть долг по этим платежам. Обращалась в различные инстанции, но меня постоянно посылают с одного места на другое», - поделилась Татьяна Николаевна.

Тамара Лемешева пообещала направить женщине информационную справку с номерами телефонов учреждений, которые занимаются этим вопросом.

«Кроме того, субсидию можно получить при непогашенной задолженности. Для этого необходимо написать обращение в ресурсоснабжающую компанию, чтобы они предоставили  соглашение о погашении задолженности в срок. И уже с ним можно обращаться за получением субсидии», - подчеркнула Тамара Лемешева.

05 август 17:28 | : Политика / Экономика

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