С наступлением осени температура воздуха постепенно снижается, а дни становятся всё короче и холоднее. Вместе с этим усиливается и вирусная активность - возрастает число заболеваний ОРВИ и коронавирусом. Как подготовить свой организм к этому периоду?

Осенняя угроза

После летних отпусков наш организм сталкивается с новыми вызовами: возвращение к повседневным заботам и холодная погода ослабляют иммунитет. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом увеличилась втрое с начала августа 2024 года. Анна Попова, глава службы, ещё летом предупреждала об активной мутации вируса, что подтверждается ростом новых штаммов

Заботимся о защите

В борьбе с вирусами важно применять комплексный подход. Регулярная физическая активность, правильное питание и соблюдение правил гигиены помогут поддержать иммунитет. Также необходимо иметь надёжное противовирусное средство в аптечке. Известный детский иммунолог, профессор Андрей Продеус рекомендует Арбидол, который помогает в борьбе с различными респираторными вирусами, включая грипп и ОРВИ, цитирует слова эксперта издание newizv . ru . Препарат подходит как для взрослых, так и для детей с двух лет и быстро действует, достигая максимальной концентрации в крови всего через полтора часа, что позволяет организму быстро начать борьбу с вирусом. Профессор Продеус подчёркивает, что Арбидол является одним из немногих препаратов с доказанной эффективностью против широкого спектра респираторных вирусов. Особенно важно, что умифеновир (действующее вещество препарата) помогает организму справляться с инфекцией без негативного воздействия на иммунную систему, что делает его безопасным для детей и людей с ослабленным здоровьем.

В осенний сезон важно поддерживать иммунитет и не поддаваться панике. Спокойствие, умеренные физические нагрузки и внимательное отношение к здоровью помогут пережить сезон заболеваний и наслаждаться красками осени.

Используйте время осени, чтобы укрепить своё здоровье!