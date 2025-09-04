Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Решение швейцарского суда стало финальной точкой в попытках защиты спортсменки восстановить справедливость. Российский спорт переживает сейчас не самые лучшие времена из-за международного бана, но спортсмены продолжают радовать нас выступлениями на внутренней арене, а промокод бет бум позволяет не только посмотреть на них в прямом эфире, но и сделать бесплатное пари.

Особое возмущение вызывает тот факт, что суд не только отказался пересматривать дело, но и возложил на Валиеву судебные издержки в размере 23 тысяч швейцарских франков (около 2,3 миллиона рублей).

Защита фигуристки утверждала, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрывало важные доказательства, способные повлиять на исход дела. Также представители Валиевой указывали на игнорирование мнения бывшего директора Лозаннской антидопинговой лаборатории Марсьяля Сожи, который мог подтвердить случайное попадание запрещенного триметазидина в организм спортсменки через десерт, приготовленный ее дедушкой.

Формально суд Швейцарии отклонил ходатайство на том основании, что новые доказательства появились после вердикта CAS. Однако такое решение выглядит крайне несправедливым на фоне заявлений МОК о защите прав спортсменов.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила недоумение по поводу качества юридической защиты фигуристки, отметив, что уже в следующем году Валиева сможет вернуться к выступлениям.

Несмотря на то, что дисквалификация Валиевой заканчивается в декабре, отказ в пересмотре дела может негативно повлиять на ее возвращение в профессиональный спорт. По мнению олимпийской чемпионки Светланы Журовой, иностранные фигуристы могут предвзято относиться к россиянке после ее возвращения, хотя большинство болельщиков понимают абсурдность ситуации и поддерживают Камилу.

Ситуация ставит вопрос о двойных стандартах в международном спорте, особенно на фоне недавних заявлений МОК о защите прав спортсменов из всех стран.