Яркие брендовые сумки класса люкс на любой случай

Дизайнерская качественная сумка легко способна прослужить не один сезон. Модные бренды представляют много всевозможных вариантов на любой случай.





Женские сумки Hermes всегда выглядят лаконично и элегантно. Модель красивого изумрудного оттенка, выполненная из кожи аллигатора, гарантированно станет главным акцентом в образе.

Источник: https://collect.tsum.ru





Женская сумка Celine порадует практичностью. В такую вместительную модель можно положить не только смартфон и ключи, но даже планшет и складной зонт.

Источник: https://collect.tsum.ru





Женская сумочка Dior прекрасно впишется как в повседневный, так и в коктейльный образ. Такой миниатюрный аксессуар будет эффектно смотреться и со строгим костюмом, и с мини-платьем.

Источник: https://collect.tsum.ru



