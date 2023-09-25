Успешное воздействие «Конвасэл» на новые штаммы показало, какая вакцина от ковида лучше

Новая вакцина от ковида «Конвасэл» прошла все клинические испытания. Её характеристики позволили понять, какая вакцина от ковида лучше.





Новое средство профилактики от коронавируса появилось в России. Уникальная разработка прививочного препарата «Конвасэл» принадлежит СПБНИИВС ФМБА России. Он прошёл необходимые клинические испытания и вышел на фармрынок. Как пишет «Голос Регионов», характерные особенности инновационного средства позволяют понять, какая вакцина от ковида лучше.





«Конвасэл» значительно отличается от своих предшественников. Этот препарат сделан так, что его не нужно постоянно обновлять под действующие штаммы. Новая вакцина работает на все возможные варианты коронавируса. Такой эффект получен благодаря уникальной разработке на основе нуклекапсидного N белка. То есть иммунитет после прививки «Конвасэл» будет работать даже со штаммами, которые появятся в дальнейшем.





Кроме того, «Конвасэл» абсолютно безопасен. Он не содержит аллергенов и не вызывает побочных эффектов. А иммуный ответ на коронавирус после прививки будет сохранятся от года и более. Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова подчеркнула эту важную особенность и выделила препарат из всех вакцин мира. И ещё одним преимуществом является его однократное применение.





Сознательные граждане интересуются, какая вакцина от ковида лучше





Заболеваемость ОРВИ и гриппом начала расти. Ранее медики предупреждали, что вслед за этим последует и эпидсезон COVID 2023. Многие стараются позаботиться о своём здоровье и выбирают, какая вакцина от ковида лучше. Но в преддверии новой прививочной кампании от коронавируса выбора пока нет. На фармрынке отмечается дефицит препаратов и в продаже отсутствуют:

«КовиВак»,

«Спутник V»,

«Спутник Лайт».





По предварительным данным, на завершение необходимых клинических испытаний вакцины «Спутник» потребуется ещё несколько месяцев. Тем временем «Конвасэл» доступен к продаже. Он опробован и постепенно расходится в разные регионы России. Так, его уже применяют для иммунизации населения в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Твери, Омске, Красноярске. Первые лица страны тоже сделали выбор в пользу «Конвасэл».





Хорошо зарекомендовавший себя препарат «Конвасэл» получил широкое применение. Стоимость одной дозы вакцины составляет около 500 рублей. С учётом оплаты за услуги клиники и врача вакцинация обойдется в среднем 1200-1500 рублей за прививку в коммерческой клинике. Существует ряд ограничений для применения, с ними можно ознакомиться на сайте ФМБА. Но для большинства россиян не стоит вопрос, какая вакцина от ковида лучше. Новая вакцина от ковида в России «Конвасэл» по праву получила высокую оценку и завоевала доверие не только в частных, но и в правительственных клиниках.