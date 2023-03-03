Почему в холодильном оборудовании не морозит морозильный отдел?

Многим владельцам холодильников приходится сталкиваться с ситуацией, когда оказывается, что морозильный отдел не работает. По неизвестным причинам она перестаёт морозить и поддерживать температуру, что неизбежно приводит к порче продуктов. Вы можете решить проблему самостоятельно или с помощью специалистов СЦ Рефриз. Выбор напрямую зависит от причины поломки.

Причины отказа

Поломки холодильника могут происходить по нескольким причинам:

В системе нет герметичности. В ситуации, когда морозильный отдел не работает из-за утечки фреона, проблема решается обнаружением места неисправности, герметизацией отверстия, а затем добавлением хладагента в систему. Для обнаружения микротрещин используется специальное оборудование. Закупоривание капиллярной трубки. Это может произойти по многим причинам. В частности, трубка засоряется из-за забитого фильтра. Как следствие холодильная камера не выполняет своих функций. Цеолитовый картридж забит. В результате компрессор может перегреться и полностью отключиться. Это становится следствием того, что морозильная камера не морозит. Для устранения проблемы требуется полная замена фильтра. Выход из строя термостата. Холодильная камера может перестать замерзать, если термостат посылает процессору неверные показания. Чтобы устранить проблему, вы можете попробовать отрегулировать температуру, увеличив или уменьшив ее. Неисправность в системе No Frost. Это может произойти по разным причинам. Например, система забита замёрзшей водой, замёрз испаритель, вышел из строя вентилятор. Методы решения проблемы зависят от конкретной поломки. На начальном этапе рекомендуется полностью разморозить устройство. При этом категорически запрещается соскабливать лёд со стенок. Устройство можно снова включить через 24 часа. Выход из строя блока управления. Программная ошибка или полный отказ устройства приведёт к тому, что камера охлаждения перестанет выполнять свои функции.

В зависимости от модели холодильника бывают и другие неисправности. Выяснить и устранить причину поломки оборудования самостоятельно или с помощью подсказок в социальных сетях практически невозможно.

Попытка починить холодильник может усугубить ситуацию. В такой ситуации может произойти более серьёзная неполадка, когда не работает не только верхняя камера холодильника, но и сам агрегат в целом. Это связано с тем, что неисправная морозильная камера создаёт дополнительную нагрузку. Результат - перегрузка.

Чтобы избежать более серьёзной поломки, рекомендуется вовремя обратиться за помощью к квалифицированным мастерам, знающим все тонкости эксплуатации и ремонта данного оборудования.