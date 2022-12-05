Система хранения обуви в гардеробной

Разнообразие погодных условий требует приобретения обуви «на все случаи жизни». А если семья большая, то количество обуви увеличивается в несколько раз. Возникает вопрос: «Как организовать сохранность обуви так, чтобы в нужный момент найти необходимую пару?» Решить эту проблему поможет создание системы хранения обуви.

Представляем вашему вниманию следующие способы организации хранения обуви:

Шкаф-бон обеспечивает хранение обуви посредством размещения на стеллажах. Такой способ обеспечивает необходимый уровень вентилирования.

Шкаф-слим состоит из полок, которые откидываются на 45 или 90 градусов. Небольшая ширина полок позволяет использовать данный вид мебели при организации даже небольшой гардеробной.

Тумба-слим предусматривает возможность расположения обуви в специальных карманах. Благодаря размещению каждой пары обуви в отдельной ячейке, владелец получает доступ только к необходимой ему паре. Небольшой размер изделия делает его идеальным дополнением любой гардеробной комнаты, а удобная веерная система хранения позволит обеспечить порядок в комнате и сохранить красивый внешний вид обуви.

Шкаф-купе является оптимальным вариантом для длительного хранения обуви в большой семье. Компания «Гардеробная.онлайн» производит шкафы-купа с разнообразным наполнением. Двери-купе для шкафа купе вы можете посмотреть на нашем сайте.

Антикварный шкаф станет изюминкой вашей гардеробной. Такая модель мебели тоже может быть практичной, если хранить в закрытой нижней части сезонную или старую обувь, а в витринах красивые, модные туфли и босоножки.

Навесные полки пользуются спросом поскольку занимают незначительное количество места, хорошо вентилируются и обеспечивают беспрепятственный доступ владельца к изделию. Вместе с тем, такие полки быстро пачкаются и покрываются пылью поэтому требуют регулярного ухода.

Вешалки для сапог являются оригинальным способом хранения высоких моделей обуви. Такие вешалки могут быть закреплены с внутренней стороны шкафа или в уголке гардеробной.

Кармашки, зафиксированные на стене, являются весьма необычным способом хранения домашней или небольшой по размерам обуви. Кармашки не выделяются на стене, могут быть оформлены с применением интересного дизайна и стать эксклюзивным дополнением вашей гардеробной.

Галошница является расположенной на полу открытой подставкой для ежедневной обуви.

Органайзер представляет собой шкаф, состоящих из большого количества открытых лотков, заполненных коробками с обувью.