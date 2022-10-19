Многообразие одинаковых товаров и услуг в одном ценовом сегменте увеличивает конкурентность между предприятиями. Поэтому необходимо постоянно работать над его совершенствованием и укреплением деловой репутации и формирования потребительского доверия. Благодаря этому в современной экономике «бренд» превратился в мощное оружие.
Проблема определения стоимости брендов всегда находится в центре внимания специалистов и заинтересованной общественности. Проведение независимой оценки может осуществляться в интересах инвесторов, с целью представления отчетности в государственные структуры, руководству компании и акционерам. Чаще всего необходимость проведения оценки стоимости брендов связана с покупкой или продажей компании или ее отдельных брендов.
Недооценка брэнда может грозить враждебным поглощением, а переоценка – неэффективностью расходования ресурсов компании и уменьшением ее стоимости.
strong>Цели и необходимость оценки стоимости бренда
Оценка бренда - необходимый инструмент, который используется в процессе разработки стратегии слияния и приобретения, налоговой политики и бюджета маркетинга, проведения маркетинговых исследований продуктовых рынков, а также при рассмотрении вопросов инвестирования и заимствования.
Оценка стоимости бренда помогает измерить его ценность в материальном выражении, способствует обоснованию кредитоспособности, приносит коммерческую выгоду при осуществлении сделок купли-продажи бизнеса, при слияниях и поглощениях, лицензировании и франчайзинге, первичном размещении акций, планировании налогообложения, поддержке судебных споров. Результаты оценки используются так же с целью повышения качества управления брендом.
Оценка стоимости бренда является стратегическим инструментом, который объединяет рынок, бренд, конкурента и финансовые данные в единую систему ценностей, в рамках которой могут быть оценена эффективность бренда, выявлены области для улучшения, измерен вклад бренда в результативность бизнеса. Оценка бренда дает возможность обосновать расходы с точки зрения долгосрочных результатов, обнаружить негативные и позитивные последствия принимаемых решений, контролировать рекламные агентства и обеспечивать эффективное внутреннее управление.
Признание экономической ценности брендов повысило спрос на эффективное управление активом бренда в рамках обозначенной стратегии.Данные оценки стоимости бренда все чаще используются для экономического обоснования различных вариантов развития стратегии.
Стоимость бренда выражает его способность приносить дополнительные доходы в будущем за счет эффективной эксплуатации актива. В связи с этим возникает необходимость в разработке точных и объективных методов оценки стоимости бренда, применение которых позволит обосновать экономический эффект брендинга.
Бренд стоит считать нематериальным активом, так как он создает выгодны для всех сторон рыночной сделки, и для покупателя и для продавца. Управляя этим активов, фирма наращивает темпы роста, получает прибыль, заслуживает преданных потребителей – это и есть специфика бренда как нематериального актива.
Стоимость бренда – конечный результат всей работы компании по формированию бренда, уровень успеха или провала бренда, пишет ресурс https://ocenka-msfo.ru/. Зачастую данный нематериальный актив превышает многие другие активы компании, а стоимость исчисляется в миллиардах долларов, что способствует существенному увеличению общей стоимости компании. Высокая стоимость бренда порой единственный фактор, по которому фирма оценивается в сумму, большую ее собственного капитала. Поэтому стоимость многих компаний при продаже превышает цену их нематериальных активов на 500%. Часто в балансе компании стоимость бренда указывается как составная часть ее деловой репутации.<