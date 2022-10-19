Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Цели и необходимость оценки стоимости бренда

Многообразие одинаковых товаров и услуг в одном ценовом сегменте увеличивает конкурентность между предприятиями. Поэтому необходимо постоянно работать над его совершенствованием и укреплением деловой репутации и формирования потребительского доверия. Благодаря этому в современной экономике «бренд» превратился в мощное оружие.

Проблема определения стоимости брендов всегда находится в центре внимания специалистов и заинтересованной общественности. Проведение независимой оценки может осуществляться в интересах инвесторов, с целью представления отчетности в государственные структуры, руководству компании и акционерам. Чаще всего необходимость проведения оценки стоимости брендов связана с покупкой или продажей компании или ее отдельных брендов.



Недооценка брэнда может грозить враждебным поглощением, а переоценка – неэффективностью расходования ресурсов компании и уменьшением ее стоимости.

strong>Цели и необходимость оценки стоимости бренда

Оценка бренда - необходимый инструмент, который используется в про­цессе разработки стратегии слияния и приобретения, налоговой политики и бюджета маркетинга, проведения маркетинговых исследований продук­товых рынков, а также при рассмотрении вопросов инвестирования и за­имствования.

Оценка стоимости бренда помогает измерить его ценность в материальном выражении, способствует обоснованию кредитоспособности, приносит коммерческую выгоду при осуществлении сделок купли-продажи бизнеса, при слияниях и поглощениях, лицензировании и франчайзинге, первичном размещении акций, планировании налогообложения, поддержке судебных споров. Результаты оценки используются так же с целью повышения качества управления брендом.

Оценка стоимости бренда является стратегическим инструментом, который объединяет рынок, бренд, конкурента и финансовые данные в единую систему ценностей, в рамках которой могут быть оценена эффективность бренда, выявлены области для улучшения, измерен вклад бренда в результативность бизнеса. Оценка бренда дает возможность обосновать расходы с точки зрения долгосрочных результатов, обнаружить негативные и позитивные последствия принимаемых решений, контролировать рекламные агентства и обеспечивать эффективное внутреннее управление.



Признание экономической ценности брендов повысило спрос на эффективное управление активом бренда в рамках обозначенной стратегии.Данные оценки стоимости бренда все чаще используются для экономического обоснования различных вариантов развития стратегии.

Стоимость бренда выражает его способность приносить дополнительные доходы в будущем за счет эффективной эксплуатации актива. В связи с этим возникает необходимость в разработке точных и объективных методов оценки стоимости бренда, применение которых позволит обосновать экономический эффект брендинга.

Бренд стоит считать нематериальным активом, так как он создает выгодны для всех сторон рыночной сделки, и для покупателя и для продавца. Управляя этим активов, фирма наращивает темпы роста, получает прибыль, заслуживает преданных потребителей – это и есть специфика бренда как нематериального актива.

Стоимость бренда – конечный результат всей работы компании по формированию бренда, уровень успеха или провала бренда, пишет ресурс https://ocenka-msfo.ru/. Зачастую данный нематериальный актив превышает многие другие активы компании, а стоимость исчисляется в миллиардах долларов, что способствует существенному увеличению общей стоимости компании. Высокая стоимость бренда порой единственный фактор, по которому фирма оценивается в сумму, большую ее собственного капитала. Поэтому стоимость многих компаний при продаже превышает цену их нематериальных активов на 500%. Часто в балансе компании стоимость бренда указывается как составная часть ее деловой репутации.<

06 декабрь 07:13 | : Разное

Главные новости


Бюджет надежд, бюджет тревог. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Бойся воды, яхонтовая!". Мистическая история

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (83)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20