Киберфутболист KEFIR озвучил гонорар за сотрудничество с ФК «Спартак»

Известный киберспортсмен в дисциплине FIFA, видеоблогер, стример, помощник тренера сборной России по киберфутболу Сергей Никифоров (KEFIR) рассказал корреспонденту «Впрогнозе» о мечте работать с любимой футбольной командой и честно поделился, какие привилегии получил в результате сотрудничества.
«Я всегда мечтал быть причастным к футбольному клубу, за который болел с детства, и не смог упустить шанс, когда руководство «Спартака» предложило сотрудничество.
Контракт составили на сезон 2016/17.
Спустя 3–4 года после завершения контракта со «Спартаком» в Сети стали живо обсуждать мои гонорары. Слухи распространяли и бывшие участники команды, и спортивные блогеры. Дошло до смешного – из Интернета я узнал, что зарабатывал от 250 тысяч до 1 млн рублей в месяц.
Сегодня хочу честно обозначить полученные мною гонорары от футбольного клуба «Спартак», чтобы прекратить беспочвенные слухи.
В результате сотрудничества я стал обладателем комплекта спортивной одежды футболиста, билетов на матчи с доступом в полуVIP-ресторан для ветеранов «Спартака», смог провести несколько съемок на клубном канале для личного аккаунта. Единственная наличность, которую мне удалось получить через бухгалтерию спортивного клуба – суточные за зимние сборы, около 25 тысяч рублей», – сказал чемпион России по FIFA 2012 и 2015 годов.
Поклонники виртуальной симуляции футбола могут ставить на лидеров киберспортивных чемпионатов, получать бонусы на киберспорт в легальных букмекерских конторах и продолжать болеть за киберспортсменов, в том числе воспитанников Сергея Никифорова.