Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Преимущества современных климатических комплексов

На сегодняшний день мир бытовой климатической техники представляет собой широкий ряд устройств, работа которых направлена на создание и поддержание благоприятных условий внутри помещения. Увлажнители и мойки воздуха нацелены на оптимизацию показателей влажности, компенсируют сухость воздуха в период отопительного сезона, поддерживают баланс влаги на слизистых человека, предохраняют мебель и предметы интерьера от пересыхания и растрескивания. Задача очистителей - избавить помещение от пыли и взвешенных в ней частиц загрязнений, пылевых клещей, шерсти домашних животных, посторонних запахов, пыльцы растений и других аллергенов.

Мойки остались в прошлом

Многие модели увлажнителей и очистителей воздуха на современном рынке давно морально устарели: выполняют только одну задачу, нуждаются в специальном уходе, требуют частой смены расходников (фильтров, гигиенических добавок, очищающих жидкостей), которые, кстати, стоят недешево. Срок службы фильтров в таких устройствах, как правило, не превышает 1-2 года, что заставляет регулярно отслеживать их состояние и вовремя производить замену.

Если Вы выбираете мойку воздуха ввиду отсутствия у нее сменных фильтров, то помните, что Вам придется столкнуться со значительными трудозатратами при очистке прибора. Поддон мойки и барабан с дисками нуждаются в регулярной и тщательной очистке. Для этого требуется разобрать прибор, приложив физическую силу, вынуть барабан с дисками и слить воду из поддона. Поддон промывается с мягким моющим средством под струей воды, а барабан требует замачивание в специальном антиизвестковом растворе. Следует отметить, что из-за своих немалых размеров, разместить составные части прибора получится далеко не в каждой раковине, и скорее всего вам придётся провести это время в согнувшемся состоянии над ванной или в душевой кабине, что не очень удобно.

Кроме того, со временем от воды на дисках и внутренней поверхности мойки образуется желтоватый налет, который практически невозможно удалить даже фирменными гигиеническими добавками. В итоге, из-за налёта эффективность испарения прибора снижается, а также ухудшается способность очищать воздух.

Что касается климатических комплексов, представленных в каталоге https://remezair.com/climate/, то смело можно сказать, что эти приборы значительно опережают в развитии. Помимо функционала 3 в 1, аппараты рассчитаны на длительную эксплуатацию без постороннего вмешательства, а срок эксплуатации фильтров у многих моделей рассчитан на рекордные 10 лет!

Преимущества климатических комплексов

Если сравнивать технические возможности, то смело можно сказать, что климатические комплексы занимают лидирующие позиции. Далеко не все увлажнители в своем арсенале имеют гигростат и гигрометр и могут похвастаться наличием электронного управления, а современные климатические комплексы, например, такие как RMCL-402 - https://remezair.com/product/climaticheskyi-complex-rmcl-402/ обладают широкими возможностями, обладают приборной панелью с дисплеем и пультом ДУ. Удобная понятная навигация для создания комфортного микроклимата в помещении. Предусмотрен таймер на 24 часа. Большинство климатических комплексов оснащены встроенными датчиками, которые позволяют четко отслеживать состояние воздуха в помещении и в автоматическом режиме регулировать работу самого устройства: включать по необходимости, запускать процесс увлажнения и/или очистки, отключать устройство, если достигнуты оптимальные значения, переходить в режим ожидания, если в комнате никого нет.

Подводя итоги

Современным трендом в сфере высоких технологий является многозадачность одного прибора вместо десятка разнофункциональных. Данная динамика ярко отражена на рынке мобильных устройств, компьютеров и не миновала рынок климатической техники. На сегодняшний день кошелек и здравый смысл диктует потребителю очевидный вывод: не стоит набивать свой дом дорогой и мало производительной техникой, можно все вышеперечисленные функции объединить в один прибор, в нашем случае - климатический комплекс.

Климатический комплекс успешно сочетают в себе увлажнитель, очиститель и мойку воздуха одновременно, но отличаются компактными размерами, стильным дизайном и удобным электронным управлением. Большинство современных аппаратов производятся на заводах в Китае, Южной Корее, некоторые - в Японии. При выборе климатического комплекса ориентируйтесь на площадь помещения, которую будет обслуживать прибор, расход воды в час, количество режимов работы, срок службы фильтров.

29 август 13:57 | : Разное

Главные новости


Скоро в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Михаил Черноков – писатель с «чердака»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (345)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20