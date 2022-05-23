Преимущества современных климатических комплексов

На сегодняшний день мир бытовой климатической техники представляет собой широкий ряд устройств, работа которых направлена на создание и поддержание благоприятных условий внутри помещения. Увлажнители и мойки воздуха нацелены на оптимизацию показателей влажности, компенсируют сухость воздуха в период отопительного сезона, поддерживают баланс влаги на слизистых человека, предохраняют мебель и предметы интерьера от пересыхания и растрескивания. Задача очистителей - избавить помещение от пыли и взвешенных в ней частиц загрязнений, пылевых клещей, шерсти домашних животных, посторонних запахов, пыльцы растений и других аллергенов.
Мойки остались в прошлом
Многие модели увлажнителей и очистителей воздуха на современном рынке давно морально устарели: выполняют только одну задачу, нуждаются в специальном уходе, требуют частой смены расходников (фильтров, гигиенических добавок, очищающих жидкостей), которые, кстати, стоят недешево. Срок службы фильтров в таких устройствах, как правило, не превышает 1-2 года, что заставляет регулярно отслеживать их состояние и вовремя производить замену.
Если Вы выбираете мойку воздуха ввиду отсутствия у нее сменных фильтров, то помните, что Вам придется столкнуться со значительными трудозатратами при очистке прибора. Поддон мойки и барабан с дисками нуждаются в регулярной и тщательной очистке. Для этого требуется разобрать прибор, приложив физическую силу, вынуть барабан с дисками и слить воду из поддона. Поддон промывается с мягким моющим средством под струей воды, а барабан требует замачивание в специальном антиизвестковом растворе. Следует отметить, что из-за своих немалых размеров, разместить составные части прибора получится далеко не в каждой раковине, и скорее всего вам придётся провести это время в согнувшемся состоянии над ванной или в душевой кабине, что не очень удобно.
Кроме того, со временем от воды на дисках и внутренней поверхности мойки образуется желтоватый налет, который практически невозможно удалить даже фирменными гигиеническими добавками. В итоге, из-за налёта эффективность испарения прибора снижается, а также ухудшается способность очищать воздух.
Что касается климатических комплексов, представленных в каталоге https://remezair.com/climate/, то смело можно сказать, что эти приборы значительно опережают в развитии. Помимо функционала 3 в 1, аппараты рассчитаны на длительную эксплуатацию без постороннего вмешательства, а срок эксплуатации фильтров у многих моделей рассчитан на рекордные 10 лет!
Преимущества климатических комплексов
Если сравнивать технические возможности, то смело можно сказать, что климатические комплексы занимают лидирующие позиции. Далеко не все увлажнители в своем арсенале имеют гигростат и гигрометр и могут похвастаться наличием электронного управления, а современные климатические комплексы, например, такие как RMCL-402 - https://remezair.com/product/climaticheskyi-complex-rmcl-402/ обладают широкими возможностями, обладают приборной панелью с дисплеем и пультом ДУ. Удобная понятная навигация для создания комфортного микроклимата в помещении. Предусмотрен таймер на 24 часа. Большинство климатических комплексов оснащены встроенными датчиками, которые позволяют четко отслеживать состояние воздуха в помещении и в автоматическом режиме регулировать работу самого устройства: включать по необходимости, запускать процесс увлажнения и/или очистки, отключать устройство, если достигнуты оптимальные значения, переходить в режим ожидания, если в комнате никого нет.
Подводя итоги
Современным трендом в сфере высоких технологий является многозадачность одного прибора вместо десятка разнофункциональных. Данная динамика ярко отражена на рынке мобильных устройств, компьютеров и не миновала рынок климатической техники. На сегодняшний день кошелек и здравый смысл диктует потребителю очевидный вывод: не стоит набивать свой дом дорогой и мало производительной техникой, можно все вышеперечисленные функции объединить в один прибор, в нашем случае - климатический комплекс.
Климатический комплекс успешно сочетают в себе увлажнитель, очиститель и мойку воздуха одновременно, но отличаются компактными размерами, стильным дизайном и удобным электронным управлением. Большинство современных аппаратов производятся на заводах в Китае, Южной Корее, некоторые - в Японии. При выборе климатического комплекса ориентируйтесь на площадь помещения, которую будет обслуживать прибор, расход воды в час, количество режимов работы, срок службы фильтров.