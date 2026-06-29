В Котласе битком набитый "УАЗ" потерпел крушение

17 августа около 12:50 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 14-ом километре автодороги «Заболотье – Сольвычегодск - Яренск».

По имеющимся данным, водитель 1956 года рождения, находясь за рулем автомобиля «УАЗ», потерял контроль над управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Два пассажира, в том числе 3-летний ребенок, госпитализированы. Водителю и еще двум пассажирам назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что несовершеннолетний перевозился в автомобиле без использования детского удерживающего устройства – автокресла.

В отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.