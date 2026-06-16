Попойка двух пенсионеров в Онеге закончилась убийством

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 12 августа 2026 года тела 65-летнего жителя Онеги с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, в начале августа 2026 года в городе Онеге подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта с хозяином жилища, ударил того ножом по телу, закрыл квартиру на замок и скрылся с места преступления.

Благодаря следственным действиям и оперативным мероприятиям, проведенным совместно с сотрудниками органов внутренних дел, установлен и задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 67-летний житель города Онеги.

Подозреваемый пояснил, что в магазине познакомился с потерпевшим, который проживал один и предложил у него в гостях употребить спиртные напитки. В процессе застолья хозяин жилища его оскорбил и ударил, поэтому он нанес тому несколько ударов ножом. Затем забрал ключи от квартиры и сумку убитого и еще несколько раз приходил к тому в жилище, чтобы употребить спиртные напитки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. В ходе следствия также будет дана оценка действиям либо бездействию органов системы профилактики рецидивной преступности. Подозреваемый содержится под стражей.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онеге регионального следственного управления СКР.