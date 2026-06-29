Молодая северодвинска осчастливила мошенников денежным переводом

Северодвинка поверила и выполнила инструкции. Она перевела на неизвестный счет 87 тысяч рублей.

Когда денежные средства в указанный срок не вернулись, девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Общаясь со стражами порядка, потерпевшая призналась, что знала о подобного рода преступлениях из средств массовой информации и профилактических лекций по месту учебы. Тем не менее, она не смогла понять, что общается с аферистами.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают, что мошенники могут представиться кем угодно, в том числе друзьями, коллегами по работе и сотрудниками правоохранительных органов. Если речь заходит о кредитах, переводах и других финансовых операциях — срочно прекратите общение! Вы общаетесь с мошенником! Будьте бдительны!

(фото с https://alfabank.ru)