В Архангельске попались распространители наркотиков

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области в автомобиле Land Rover, припаркованном около одного из торговых центров города, были задержаны двое мужчин 1980 и 1987 годов рождения.

В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли фрагменты неизвестного вещества. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД изъятое признано наркотическим средством растительного происхождения.

При обыске частного дома, принадлежащего одному из задержанных, полицейскими были изъяты весы, упаковочный материал и остатки растений. По информации оперативников, он выращивал наркосодержащие растения, которые в последующем обрабатывал и продавал.

Продавец и потенциальный покупатель встретились в автомобиле для передачи запрещенного вещества, где и были задержаны сотрудниками полиции.

По фактам сбыта, незаконного хранения и приобретения наркотических средств возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.