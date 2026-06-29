В Виноградовском округе электросамокат не довел мальчишку до добра

26 июля около 16:05 в полицию Виноградовского округа поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 963-м километре автодороги М-8 «Холмогоры».

По предварительным данным, трое 14-летних подростков передвигались по тротуару на электросамокатах, не имея при этом права управления транспортными средствами.

Один из подростков, увидев по направлению движения водосточный люк, попытался затормозить. Потеряв контроль над управлением, он допустил опрокидывание самоката на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем Omoda.

В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения. Несовершеннолетнему водителю электросамоката на месте была оказана разовая медицинская помощь.

Родители всех трех несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством).

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к родителям несовершеннолетних детей!

Приобретая ребенку электросамокат или иное средство индивидуальной мобильности, необходимо осознавать, что оно является источником повышенной опасности.

Кроме того, необходимо изучить технические характеристики устройства. При мощности свыше 250 Вт электросамокат приравнивается к мопеду, соответственно управление таким транспортным средством требует наличия водительского удостоверения категории М и соблюдения соответствующих правил дорожного движения. Управлять мопедом можно только с 16 лет.

Также напоминаем, что ответственность за противоправные действия несовершеннолетних несут их родители или иные законные представители.

Взрослые, которые передают детям такую технику, подвергают опасности их жизнь и здоровье. Кроме того, подростки могут стать виновниками дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадают другие, а это приведет к уголовному наказанию. Причем не только несовершеннолетних (при достижении ими возраста, с которого наступает уголовная ответственность), но и их родителей. Взрослым грозит ответственность за преступление, предусмотренное статьей 151.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».