В Няндомском округе негероически погидла корова

В межмуниципальный отдел МВД России «Няндомский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 128-м километре автодороги "Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож".

По предварительной информации, 16 мая около 22:45 водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Skoda, двигаясь в Няндому, совершил наезд на корову, которая неожиданно вышла на проезжую часть.

В результате ДТП мужчине оказана разовая медицинская помощь, автомобиль получил механические повреждения. Животное погибло.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и собственника коровы.