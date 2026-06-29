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Прокуратура Архангельской области: добро пожаловаться

Как и в предыдущие годы, обращение к прокурору в качестве правового механизма восстановления своих нарушенных прав выбирают многие жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

В первом полугодии 2026 года в региональное надзорное ведомство поступило свыше 23 тысяч жалоб, что на 1,5 тысячи больше чем в первом полугодии 2025 года. 

В рамках предоставленных полномочий прокурорами разрешено                        13,8 тысяч обращений. 

Традиционно большая часть разрешенных по существу жалоб связана с вопросами исполнения федерального законодательства в различных сферах общественных отношений.

Прокурорами восстановлены трудовые и жилищные права граждан, пресечены нарушения законодательства по вопросам охраны прав инвалидов и престарелых, защищены интересы несовершеннолетних и участников специальной военной операции. 

К примеру, в результате вмешательства прокурора г. Коряжмы 40 работникам дошкольного образовательного учреждения выплачена заработная плата в связи с привлечением их труду в выходной день для прохождения обязательных медицинских осмотров.

По инициативе Приморского межрайонного прокурора из Единого государственного реестра недвижимости исключены ошибочные сведения о                75-летнем правообладателе земельного участка.

По результатам рассмотрения представления прокурора Ленского района несовершеннолетний зачислен в лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения.

В результате прокурорского вмешательства проживающему в Ненецком автономном округе участнику специальной военной операции предоставлена единовременная денежная выплата в связи с получением им ранения.

Каждая шестая жалоба касалась вопросов соблюдения законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Доводы о несогласии с судебными постановлениями по уголовным делам являлись предметом разрешения в 213 случаях.

Вопросы исполнения уголовных наказаний по-прежнему актуальны, разрешено свыше 500 таких жалоб.

Всего по результатам изучения доводов заявителей выявлено около 5 тысяч нарушений закона, для устранения которых принято 3 тысячи актов прокурорского реагирования.

Значительное внимание уделено встречам с населением. Так, на личный прием в органы прокуратуры области и автономного округа обратилось более                       4,6 тысяч заявителей.

Приемы проводились как на базе органов прокуратуры, так и в региональных приемных Президента Российской Федерации, в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения, на предприятиях, в региональных отделениях Государственного фонда «Защитники Отечества». Осуществлены выезды в отдаленные местности и труднодоступные населенные пункты. 

Руководством регионального надзорного ведомства проведены тематические приемы по вопросам здравоохранения, защиты прав и интересов несовершеннолетних, соблюдения законодательства об исполнительном производстве и другие.

Для обеспечения доступности обращения граждан за защитой нарушенных прав применяются «горячие линии», с полным перечнем которых можно ознакомиться на портале прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа в разделе «горячие линии». 

27 июль 11:35 | : Происшествия

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