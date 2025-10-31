За 2025-й в прокуратуру Архангельской области пришло 33.5 тысяч жалоб на беспредел

Как и в предыдущие годы обращение к прокурору в качестве правового механизма восстановления своих нарушенных прав выбирают многие жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

В 2025 году в региональное надзорное ведомство поступило свыше 43 тысяч жалоб, что на 6 тысяч больше чем в 2024 году.

В рамках предоставленных полномочий прокурорами рассмотрено около 33,5 тысяч обращений.

Традиционно большая часть разрешенных по существу жалоб (около 20 тысяч) связана с вопросами исполнения федерального законодательства в различных сферах общественных отношений.

Прокурорами восстановлены трудовые и жилищные права граждан, пресечены нарушения законодательства по вопросам охраны прав инвалидов и престарелых, защищены интересы несовершеннолетних и военнослужащих.

К примеру, в результате вмешательства Архангельского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах семи работникам дислоцированного на территории г. Северодвинска предприятия произведен перерасчет оплаты сверхурочной работы с начислением компенсации за ее несвоевременную выплату в общей сумме 1,4 млн. рублей.

По инициативе прокурора Ленского района восстановлено право проживающей в пос. Литвино заявительницы на приватизацию жилого помещения.

Техническими средствами реабилитации по требованию прокуроров обеспечены обратившиеся в ведомство лица, имеющие инвалидность.

Во исполнения представления заместителя прокурора области и автономного округа ветерану боевых действий, проживающему в Ненецком автономном округе, предоставлена компенсационная выплата взамен бесплатного предоставления земельного участка.

По представлению Онежского межрайонного прокурора перед законными представителями воспитанников одного из детских садов погашена задолженность по компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, размер которой превышал 400 тысяч рублей.

Каждая шестая жалоба касалась вопросов соблюдения законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Доводы о несогласии с судебными постановлениями по уголовным делам являлись предметом разрешения в 424 случаях.

Вопросы исполнения уголовных наказаний по-прежнему актуальны, разрешено свыше 1,2 тысяч таких жалоб.

Всего по результатам изучения доводов заявителей выявлено свыше 9 тысяч нарушений закона, для устранения которых принято почти 7 тысяч актов прокурорского реагирования.

Значительное внимание уделено встречам с населением. Так, на личный прием в органы прокуратуры области и автономного округа обратилось более 8,1 тысячи заявителей.

Приемы проводились как на базе органов прокуратуры, так и в региональных приемных Президента Российской Федерации, в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения, на предприятиях, военных госпиталях и региональных отделениях Государственного фонда «Защитники Отечества». Осуществлены выезды в отдаленные местности и труднодоступные населенные пункты.

Так, прокурором области и автономного округа в декабре 2025 года проведен выездной прием граждан с ограниченными возможностями здоровья, в ходе которого им даны разъяснения федерального законодательства и оказана помощь в решении вопросов в части получения медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

Для обеспечения доступности обращения граждан за защитой нарушенных прав применяются «горячие линии», с полным перечнем которых можно ознакомиться на портале прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа в разделе «горячие линии».