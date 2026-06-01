В Архангельске будут судить группу негодяев, наживавшихся на чужом горе

Следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению восьми местных жителей, объединившихся в организованную группу для незаконного обогащения. Они в зависимости от роли и степени участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и приготовление к мошенничеству, совершенные организованной группой, в особо крупном размере и повлёкшие лишение права гражданина на жилое помещение), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное из корыстных побуждений организованной группой), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).

По данным следствия, в 2023 году фигуранты организовали фиктивную регистрацию брака с участником специальной военной операции. Узнав о гибели мужчины, обвиняемые через супругу получили более 15 миллионов рублей причитающихся выплат и распорядились ими по своему усмотрению. Для реализации аналогичной преступной схемы участники группы похитили местного жителя и удерживали его в квартире. Пострадавшему удалось освободиться и обратиться в компетентные органы.

Кроме того, с мая по июнь 2025 года обвиняемые подыскали одиноко проживающую женщину-инвалида и убедили ее продать якобы на выгодных для нее условиях квартиру в областном центре. При этом с участием риелторов, состоявших с ними в преступном сговоре, они оформили фиктивную сделку купли-продажи квартиры на подставное лицо. Фигуранты обманным путем убедили потерпевшую подписать документы о получении ею денежных средств за квартиру, которые фактически не передавались. Затем женщину отвезли в арендованную на два месяца комнату, лишив ее таким образом квартиры и денег. Ее недвижимость была продана обманным путем заинтересованным лицам. При этом в ходе рассмотрения в суде гражданского дела по иску женщины-инвалида о признании недействительной сделки купли-продажи ее квартиры, отчужденной в результате мошеннических действий, обвиняемые-риелторы представили в суд фиктивные документы, якобы подтверждающие наличие у одного из них необходимой суммы для приобретения указанного объекта недвижимости.

При содействии следственного управления потерпевшей восстановлено право собственности на квартиру. Брат потерпевшей обратился в региональное следственное управление СК России с благодарностью за восстановление ее нарушенных прав.

Активные участники преступной схемы содержатся под стражей. Их задержали при силовой поддержке сотрудников подразделения СОБР регионального управления Росгвардии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база для утверждения обвинительного заключения, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



