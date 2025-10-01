Мошенники аытались завладеть имуществом почившего архангелогородца

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим жителям областного центра. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

Следствием и судом установлено, что в 2022 году фигуранты с целью завладения имуществом умершего жителя областного центра, перешедшего в собственность государства в связи с отсутствием наследников, подготовили подложные договор займа и долговую расписку, которые направили мировому судье и в районный суд города. На основании указанных фиктивных документов они получили право на взыскание с МТУ Росимущества денежных средств на общую сумму более 1,4 млн рублей.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска двоим осужденным назначено наказание в виде 4 и 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, третьему, учитывая признание вины и сотрудничество со следствием, - в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СК России.