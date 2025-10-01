Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мошенники аытались завладеть имуществом почившего архангелогородца

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим жителям областного центра. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

Следствием и судом установлено, что в 2022 году фигуранты с целью завладения имуществом умершего жителя областного центра, перешедшего в собственность государства в связи с отсутствием наследников, подготовили подложные договор займа и долговую расписку, которые направили мировому судье и в районный суд города. На основании указанных фиктивных документов они получили право на взыскание с МТУ Росимущества денежных средств на общую сумму более 1,4 млн рублей.

 Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска двоим осужденным назначено наказание в виде 4 и 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, третьему, учитывая признание вины и сотрудничество со следствием, - в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

 Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СК России.

13 ноябрь 13:26 | : Происшествия

Главные новости


Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года
Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (178)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20