В Плесецком округе случилось большое ДТП с пятью пострадавшими

Ночью 20 мая в ОМВД России «Плесецкий» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1-м километре региональной автодороги «1-й подъезд к поселку Плесецк».

По предварительной информации, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Opel, двигаясь из города Мирный в сторону поселка Плесецк, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с Mitsubishi. От удара внедорожник съехал в кювет, перевернулся и вновь встал на колеса.

В результате ДТП водитель Opel и 65-летняя женщина-пассажир Mitsubishi с травмами различной степени тяжести госпитализированы. 10-летнему пассажиру Opel, а также 42-летнему водителю Mitsubishi и его 41-летней пассажирке оказана разовая медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.