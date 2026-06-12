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Еще двое "шаманинских" надолго уйдут в зону строгого режима

Сегодня в Архангельском областном суде на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынесен приговор в отношении находящихся на скамье подсудимых двух участников преступного сообщества, длительное время скрывавшихся от правосудия.

Они признаны виновными  по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия в крупном и особо крупном размере группой лиц и организованной группой), ч. 3 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья, организованной группой), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях, ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 30   ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а один из них также по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Установлено, что подсудимые  вошли в состав созданного неоднократно судимым жителем г. Северодвинска так называемого преступного сообщества «шаманинские», состоящего из пяти обособленных подразделений, возглавляемых наиболее приближенными к лидеру членами.

Участники преступного сообщества, стремясь установить контроль в экономическом секторе малого и среднего предпринимательства в городах  Архангельске и Северодвинске незаконными методами предъявляли предпринимателям – от владельцев автомоек до крупных торговых сетей требования о регулярной уплате «дани» за криминальное покровительство, оценивая свои услуги от нескольких пачек чая и сигарет до 200 тыс. рублей (ежемесячно), не скрывая, что часть этих выплат будет направлена  в т.н. «общий котел» группировки, в том числе для поддержания осужденных, находящихся в местах лишения свободы.

В адрес несогласных предпринимателей высказывались угрозы применения насилия, имущество – автомобили, кафе, рестораны, магазины некоторых повреждалось, как правило, путем поджога. Нередко в попытке заставить потерпевшего согласиться на условия преступников, перед ними инсценировалась ситуация, когда одни члены преступного сообщества открыто высказывали угрозы в адрес самих потерпевших или провоцировали конфликты с посетителями принадлежащих потерпевшим заведений общественного питания, избивали их, создавая тем самым неблагоприятные условия для ведения бизнеса, а другие, якобы несвязанные с первыми, предлагали за плату избавить жертву от преступных посягательств.

Такая деятельность  именовалась «оказанием охранных услуг», а для придания ей вида законности навязывалось заключение фиктивных договоров с подконтрольными преступному сообществу частными охранными предприятиями, в которых руководителем являлся один из осужденных. 

Один из осужденных при его выявлении и задержании в отдаленной деревне Устьянского района в 2024 г. выстрелил в сотрудника правоохранительных органов, который погиб от полученных ранений. 

Второй осужденный после начала задержания костяка группировки в ноябре 2014 г. расстрелял в упор из травматического пистолета жителя г.Северодвинска и скрывался на протяжении 10 лет от следствия и суда.

Ранее, 21.12.2022 Архангельским областным судом  к длительным срокам лишения свободы осуждены лидеры и соучастники лиц, находившихся на скамье подсудимых.

За содеянное суд приговорил одного из виновных к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а другого, посягавшего на жизнь сотрудника полиции, –  к 22 годам с отбыванием в колонии строгого режима, при этом первые_ 4 года определено отбывать в тюрьме.

 Государственное обвинение поддержано работниками прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Приговор в законную силу не вступил.

 

15 июнь 14:39 | : Происшествия

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