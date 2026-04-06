Красноборская бизнес-леди эксплуатировала труд подростков

Прокуратурой Красноборского района проведена проверка исполнения законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних.

Установлено, что в летнее время 2025 года индивидуальный предприниматель, открывшая в с. Черевково пункт выдачи маркетплейса, приняла на работу менеджерами по выдаче заказов двух подростков, с которыми трудовые отношения не оформила, соответствующие договоры не заключила, окончательный расчет после прекращения их трудовой деятельности не произвела.

По факту уклонения от оформления трудовых договоров прокурором района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, которые рассмотрены Межрегиональной территориальной государственную инспекцию труда

в Архангельской области и Ненецком автономного округе, с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 15 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратурой в суд направлены исковые заявления о признании отношений, возникших между индивидуальным предпринимателем и подростками, трудовыми, взыскании компенсации за неиспользованный отпуск и иных выплат.