В Архангельске задержали любителя шикарной жизни

В полицию города Архангельска с заявлением о краже продукции обратился владелец рыбного отдела, расположенного в одном из торговых центров в Ломоносовском округе. Из холодильной камеры пропала рыба ценных пород и морепродукты на сумму более 120 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении преступления – 45-летний раннее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности архангелогородец.

По имеющейся информации, злоумышленник в дневное время зашел в административное помещение торгового центра и взял ключи от холодильной камеры. Выбрав удобный момент, он похитил рыбную продукцию, вернул ключ на место, после чего скрылся.

Часть похищенного в ходе проведения обыска обнаружена в квартире подозреваемого и возвращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.