Сводный отряд архангельской полиции вернудся из спецкомандировки на Кавказ

Сотрудники сводного отряда УМВД России по Архангельской области вернулись из длительной командировки. Полицейские оказывали содействие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности своим коллегам в Северо-Кавказском регионе.

На перроне стражей правопорядка встретили руководители областного УМВД, сослуживцы, а также родные и близкие.

– Мы встречаем своего папу и мужа. Очень долго ждали, скучали, поддерживали. Еще пару минут и мы наконец-то сможем его обнять. Это его первая такая длительная и дальняя командировка. Сын считал дни до папиного возвращения. На календаре даже дату приезда в кружок обвел, – рассказывает жена сотрудника сводного отряда Татьяна.

Заместитель начальника регионального Управления МВД полковник полиции Александр Нечаев поздравил личный состав с возвращением домой, отметил успешное выполнение поставленных задач и высокие показатели в службе в период командировки, а также вручил ведомственные награды.

– Все задачи, поставленные перед личным составом отряда, выполнены в полном объеме. Очень рады вернуться домой! – говорит командир сводного отряда полиции УМВД России по Архангельской области подполковник полиции Алексей Лихачев.

Впереди у сотрудников небольшой отпуск, после чего они вернутся к службе в подразделениях органов внутренних дел Архангельской области.



