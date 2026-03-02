Северодвинец чуть было не лишился друга с голубым экраном

Информация о краже поступила в полицию города Северодвинска в конце февраля текущего года. Мужчина заявил, что из квартиры, расположенной в доме на улице Коновалова, неизвестный похитил телевизор стоимостью 17 тысяч рублей.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения системы «Безопасный двор». На их видно, как мужчина заходит в подъезд, а через несколько минут выходит с завернутым в покрывало плазменным телевизором.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовно розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 38-летний местный житель.

По информации оперативников, квартира сдается посуточно, ключи хранятся в кейс-сейфе. Поскольку ранее злоумышленник пользовался услугой съема жилья, то знал код-пароль от сейфа, где лежит ключ.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

Похищенный телевизор изъят и возвращен владельцу.