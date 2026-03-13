В Северодвинске произошло возгорание газовой смеси

Прокуратурой города Северодвинска организована проверка по факту возгорания 12.03.2026 газовой смеси при проведении капитального ремонта в доме № 20 на проспекте Труда в г. Северодвинске. В результате происшествия в 24 многоквартирных домах прекращена подача газа.

По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства, регулирующего вопросы безопасности при проведении работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В настоящее время ведутся работы по подключению жилого фонда к газоснабжению.