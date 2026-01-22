Вверх
Причину коммунальной аварии в Северодвинске установят следователи

Прокуратурой г. Северодвинска организована проверка исполнения законодательства в сфере жилищно – коммунального хозяйства по факту ограничения горячего водоснабжения и отопления в жилых многоквартирных домах.

Установлено, что на улице Карла Маркса в городе Северодвинске ограничена подача горячего водоснабжения и отопления в 86 многоквартирных домах, в которых проживает более 20 тыс. человек. 

На место происшествия выезжал прокурор г. Северодвинска Игорь Федоровцев.

По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка деятельности ресурсоснабжающих и управляющих организаций, при наличии оснований будут приняты мер прокурорского реагирования.

22 январь 14:14 | : Происшествия

