25-летний житель Верхнетоемского района пойдет под суд за попытку зарезать родного отца

В Архангельской области перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в жестоком нападении на своего 47-летнего отца. Трагедия едва не разыгралась в одной из деревень Верхнетоемского района 31 октября 2025 года, и, как выяснило следствие, корни конфликта уходят в далекое прошлое обвиняемого.

По информации регионального Следственного управления СК РФ, инцидент произошел утром в жилом доме. По версии следствия, 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес своему отцу удар рукой по голове. Когда потерпевший упал, сын продолжил расправу, используя нож: удары пришлись в область спины и головы жертвы.

Потерпевшему чудом удалось спастись — оказав активное сопротивление нападавшему, он смог вырваться и скрыться. Благодаря этому и своевременной медицинской помощи мужчина остался жив. В отношении подследственного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Холодность отца стала приговором»: психологическая подоплека дела

Однако главной деталью этого дела, которая, вероятно, ляжет в основу судебных прений, стали показания самого обвиняемого. Как сообщили в ведомстве, в ходе допроса молодой человек пояснил следователю мотивы своего поступка. Он признался, что испытывал к отцу давнюю и глубокую личную неприязнь, коренящуюся в его собственном детстве.

По словам подследственного, отец практически не уделял ему внимания в период взросления. Мужчина рос с чувством заброшенности и ненужности, годами копил обиду на родителя, который оставался для него чужим человеком. Состояние алкогольного опьянения в то утро стало лишь катализатором, сорвавшим предохранитель: накопленные за долгие годы боль и злость выплеснулись в агрессию. Для обвиняемого это нападение стало кульминацией многолетнего внутреннего конфликта — попыткой (пусть и преступной) наказать отца за эмоциональную холодность и отсутствие отцовской поддержки в те годы, когда он больше всего в них нуждался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку инкриминируется ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)