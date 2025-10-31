Вверх
Архангелогородец ударил соседа топором по голове за замечание о шуме

Перед судом предстанет 46-летний житель областного центра, обвиняемый в покушении на убийство своего соседа. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ.

 Инцидент произошел вечером 20 сентября 2025 года на улице Кирпичный завод. По версии следствия, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с 42-летним соседом из-за сделанного замечания по поводу шума во дворе. Внезапно мужчина схватил топор и нанес оппоненту два удара – по голове и груди.

 Жизнь потерпевшему спасли активное сопротивление и своевременная медицинская помощь: пострадавший сумел вырвать топор из рук нападавшего и вызвать врачей.

 В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

02 март 10:21 | : Происшествия

