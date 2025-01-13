Житель Коноши обвиняется в покушении на убийство

Следственные органы Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя поселка Коноша, обвиняемого в покушении на убийство.

По данным следствия, инцидент произошел 8 февраля 2025 года, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес 21-летнему знакомому два ножевых ранения. Потерпевший выжил благодаря своему сопротивлению, вмешательству очевидца и своевременной медицинской помощи.

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину, пояснив, что накануне конфликта они с потерпевшим употребляли спиртные напитки, что и послужило причиной ссоры.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.