В Северодвинске будут судить наемного убийцу из банды Шаманинских

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы, обвиняемого по п. «а», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь активным участником преступной группировки, орудующей в городе корабелов и вымогающих у предпринимателей денежные средства за криминальное покровительство, в один из дней начала июня 1994 года получил приказ от лидера преступной группировки о ликвидации коммерсанта, отказывающегося платить «дань» бандитам.

Для совершения этого преступления обвиняемый привлек за денежное вознаграждение своего знакомого, с которым они разработали подробный, детальный план убийства и тщательно подготовились к совершению данного преступления, приискав два обреза и автомобиль c подложными государственными регистрационными знаками.

Обвиняемый, находясь в подъезде одного из домов по ул. Южная в Северодвинске, имея при себе обрез произвел два прицельных выстрела в потерпевшего. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в карете скорой помощи. За выполненное убийство он получил от лидера банды денежные средства в сумме 2000 долларов США.

Убийство, совершенное 30 лет назад, длительный период времени оставалось нераскрытым, однако благодаря совместной работе следователей и оперативных служб по раскрытию преступлений прошлых лет, причастность обвиняемого к его совершению установлена.

Санкцией ст. 102 УК РСФСР (ныне ч. 2 ст. 105 УК РФ) за данное преступление предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Северодвинский городской суд Архангельской области.