В Нарьян-Маре росгвардейцы эвакуировали жильцов дома при пожаре автомобиля и помогли задержать поджигателя

В Ненецком автономном округе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии первыми прибыли на место возгорания автомобиля и оказали содействие в эвакуации людей и розыске злоумышленника. Инцидент произошёл около полуночи в рабочем посёлке Искателей.

Экипаж группы задержания оперативно прибыл на сигнал о поджоге. К моменту приезда росгвардейцев автомобиль был уже полностью охвачен огнём, существовала угроза распространения пламени на жилой дом. Самостоятельно тушить пожар было опасно, поэтому прапорщик полиции Дмитрий Латышев и старшина полиции Валерий Рочев незамедлительно приступили к эвакуации жильцов ближайшего подъезда.

Одновременно стражи правопорядка вызвали на место пожарные расчёты. Спасатели прибыли оперативно, благодаря чему необходимость вывода людей из здания отпала. В ожидании следственной группы росгвардейцы провели опрос очевидцев и получили информацию, которая впоследствии помогла в розыске предполагаемого поджигателя. Собранные данные были переданы сотрудникам УМВД России по Ненецкому автономному округу.

— Мы сработали на опережение: пока пожарные тушили машину, успели опросить местных жителей и выяснить приметы возможного злоумышленника. В таких ситуациях важна каждая минута, — прокомментировал старший группы задержания ОВО Росгвардии по НАО прапорщик полиции Дмитрий Латышев.

Всего за минувшую неделю автопатрули вневедомственной охраны Росгвардии 18 раз выезжали на помощь жителям Ненецкого автономного округа. Помимо участия в ликвидации последствий поджога, росгвардейцы помогли женщине, оказавшейся запертой в собственной квартире из-за сломанного замка (что грозило затоплением соседей), реагировали на сообщения о драках подростков и бытовых конфликтах. На улицах Нарьян-Мара сотрудники ведомства выявили и пресекли пять административных правонарушений.



