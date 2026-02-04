В Архангельске произошло ДТП со смертельным исходом

23 февраля около 22:20 в полицию города Архангельска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов по улице Воронина.

По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения, управляя маршрутным автобусом Lotos, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП 48-летний мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. В момент аварии в автобусе находилось пять пассажиров – никто из них не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.