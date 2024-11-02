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В Поморье рейсовый автобус сбил насмерть пожилого пешехода

13 ноября около 18 часов в отдел полиции «Приморский» МО МВД России «Новодвинский» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла на 21 километре автодороги «Подъезд к г. Северодвинск» от федеральной автодороги М-8 «Холмогоры».

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса «ПАЗ», следуя из Северодвинска в сторону Архангельска, допустил наезд на пешехода. Установлено, что мужчина внезапно стал переходить проезжую часть дороги в неустановленном месте перед близко идущим автобусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход – 71-летний местный житель – от полученных травм скончался на месте. Пенсионер находился на проезжей части дороги в темное время суток без световозвращающих элементов и в темной одежде.

На момент аварии в автобусе находилось 23 человека. Никто из пассажиров не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.

 

14 ноябрь 11:17 | : Происшествия

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