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В Северодвинске два начальника украли на строительстве домов 312 млн рублей

Прокуратура г. Северодвинска в суд  направила исковое заявление о взыскании с двух руководителей юридического лица в федеральный бюджет материального ущерба, причиненного преступлением, в размере более 312 млн. рублей.

Основанием для обращения в судебную инстанцию послужило вынесенное Северодвинским городским судом 04.04.2023 постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Установлено, что в период с 01.01.2011 по 27.03.2013, являясь руководителями фирмы, обязанными уплачивать законно установленные налоги, вести учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, обвиняемые умышленно путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонились от уплаты налогов в общем размере более 172 млн. рублей, что является особо крупным размером. 

Таким образом они совершили преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Кроме того, один из руководителей в период с 01.01.2014 по 29.03.2017 действуя умышленно, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 139 млн. рублей, что образует состав преступления, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. 

Основной деятельностью юридического лица являлось строительство многоквартирных домов.

Прокурором заявлено ходатайство об обеспечительных мерах в виде наложения ареста на имущество юридического лица и запрета руководителям фирмы распоряжаться имуществом в пределах размера причинного ущерба преступлением.

24 апрель 09:19 | : Скандалы

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