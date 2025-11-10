Два юных архангелогородца накосячили в родном городе

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон и покушение на угон, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с 8 по 10 октября 2025 года несовершеннолетний обвиняемый с 13-летним знакомым, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, на автомобильной стоянке, расположенной у причала в Соломбальском округе города Архангельска, проникли в два автомобиля, у которых были открыты двери. Из одного транспортного средства они похитили инструменты. В салоне второго обнаружили ключи от замка зажигания, завели двигатель машины и по очереди катались на ней по улицам города.

В ходе допроса несовершеннолетний обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил имущественный ущерб и моральный вред.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Малолетний житель областного центра поставлен на профилактические учеты.

