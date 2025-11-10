Архангелогородка пыталась отправить на тот свет постылого любовника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы города Архангельска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что ночью 4 февраля 2026 года по месту жительства в областном центре подозреваемая в ходе конфликта с 44-летним сожителем, возникшего на почве ревности, нанесла ему удар ножом в грудь. Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление, а также своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу г. Архангельск регионального Следственного управления СК России.

