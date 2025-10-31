Дроппер из Архангельска обманул 96-летнюю женщину

Сотрудниками Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте выявлен факт мошенничества. Жертвой злоумышленников стала 96-летняя местная жительница, которая отдала неизвестному мужчине 300 тысяч рублей.

Сотрудниками транспортной полиции установлено, что пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что её внучка попала в ДТП и для разрешения вопроса необходима сумма в размере 300 тысяч рублей. В назначенное время курьер прибыл к дому пенсионерки и забрал деньги.

В результате оперативно–розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции по горячим следам задержали одного из участников мошеннической схемы. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления уроженец города Архангельска.

Установлено, что мужчина выступил в роли дроппера за денежное вознаграждение, которое ему пообещали выплатить после выполнения работы. Но он решил оставить себе всю сумму и приобрел два мобильных телефона, наушники и пауэрбанк.

Следственным отделом Архангельского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Большая часть похищенных денежных средств, а также гаджеты, приобретенные на деньги, добытые преступным путем, изъяты.