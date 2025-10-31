Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дроппер из Архангельска обманул 96-летнюю женщину

Сотрудниками Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте выявлен факт мошенничества. Жертвой злоумышленников стала 96-летняя местная жительница, которая отдала неизвестному мужчине 300 тысяч рублей.

Сотрудниками транспортной полиции установлено, что пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что её внучка попала в ДТП и для разрешения вопроса необходима сумма в размере 300 тысяч рублей. В назначенное время курьер прибыл к дому пенсионерки и забрал деньги.

В результате оперативно–розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции по горячим следам задержали одного из участников мошеннической схемы. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления уроженец города Архангельска.

Установлено, что мужчина выступил в роли дроппера за денежное вознаграждение, которое ему пообещали выплатить после выполнения работы. Но он решил оставить себе всю сумму и приобрел два мобильных телефона, наушники и пауэрбанк.

Следственным отделом Архангельского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Большая часть похищенных денежных средств, а также гаджеты, приобретенные на деньги, добытые преступным путем, изъяты.

06 февраль 10:01 | : Происшествия

Главные новости


Нападёт ли Трамп на Иран?
Таможня чинит царский заказ. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (80)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20