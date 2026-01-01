В архангельском лесу сторож угорел на посту вместе с возлюбленной

27 января 2026 года в сторожевой бытовке коммерческой организации в лесном массиве в Приморском округе обнаружено тело 43-летнего сторожа и его 31-летней сожительницы без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина их смерти - отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Осмотром места происшествия установлено, что причиной происшествия послужила неправильная эксплуатация печи. Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Региональное следственное управление СК России обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.