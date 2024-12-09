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На озере в Плесецком округе рыбаки угорели в палатке

3 марта 2025 года вечером житель Плесецкого района, обеспокоенный длительным отсутствием своих знакомых, в палатке на озере Ундозеро обнаружил тела 35-летнего родственника и 38-летнего знакомого, которые 1 марта утром уехали на рыбалку. Предварительная причина их смерти- отравление угарным газом.  По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Осмотром места происшествия установлено, что причиной происшествия послужило неправильное использование газового отопителя для обогрева палатки, подсоединенного к газовому баллону. В результате некорректной работы оборудования спящие рыбаки отравились угарным газом в палатке с недостаточной вентиляцией.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины смерти мужчин и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

 

04 март 09:53 | : Происшествия

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