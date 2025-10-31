Вверх
На юге Поморья пожилая женщина задохнулась от дыма в горящем доме

15 декабря 2025 года днем в квартире многоквартирного деревянного дома в поселке Шипицыно Котласского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 70-летней хозяйки жилища. Предварительная причина смерти-  отравление угарным газом. Ее супруг госпитализирован в больницу с признаками отравления угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти погибшей женщины. Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 Следственное управление обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество происшествий, связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

15 декабрь 10:44 | : Происшествия

