В пинежской деревне угорел пенсионер. Берегите себя!

7 декабря 2025 года в частном деревянном доме в поселке Новолавела Пинежского района обнаружено тело 64-летнего хозяина жилища. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти погибшего. Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание граждан на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

 

08 декабрь 12:24 | : Происшествия

