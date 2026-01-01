Вверх
Ели, пили, веселились. Итоги новогодних праздников по версии Гострудинспекции

Соблюдение трудовых прав северян находится на постоянном контроле инспекции, включая выходные и праздничные дни. Только за первые две недели 2026 года в Архангельской области произошло 9 несчастных случаев, в которых пострадали 11 человек, в том числе 6 человек погибли.  В 2025 году за аналогичный период произошло всего 3 несчастных случая, при которых погибли 3 человека. 

В период новогодних каникул работала телефонная горячая линия инспекции, на которую поступали звонки о нарушениях трудовых прав в период праздников. Северян интересовали вопросы соблюдения режима труда и отдыха, привлечения к работе, а также оплаты труда в период выходных и праздничных дней. 

Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и НАО Алексей Хоробров: «За весь январь 2025 г. произошло всего 7 несчастных случаев. Трехкратный рост травматизма в период новогодних праздников 2026 г. свидетельствует об ослаблении работодателями и работниками контроля за соблюдением требований охраны труда. Призываем работодателей и работников внимательнее относится к вопросам личной безопасности и соблюдению требований охраны труда».

 

 

22 январь 13:59 | : Происшествия

