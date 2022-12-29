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Убийство в Устьянском районе произошло на фоне амурных отношений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство), по факту обнаружения 5 февраля  2023 года ночью на улице в деревне Нагорская Устьянского района тела ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 36-летнего местного жителя со следами побоев и ножевыми ранениями. 

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по Устьянскому району, по подозрению в совершении преступления задержано трое ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления против собственности местных жителей в возрасте от 24 до 27 лет.

Предварительно установлено, что на улице подозреваемые подошли к потерпевшему, применили к нему физическую силу, после чего двое из них удерживали пострадавшего, а третий нанес несколько ударов ножом. 

Кроме того, источник в СК сообщил, что один из задержанных сожительствовал с бывшей супругой потерпевшего, из-за чего между мужчинами происходили конфликты.  Для выяснения отношений с оппонентом он обратился к двум свои знакомым.

 В ходе допросов подозреваемые частично признали свою вину. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. 

06 февраль 12:38 | : Происшествия

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