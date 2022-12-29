Убийство в Устьянском районе произошло на фоне амурных отношений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 5 февраля 2023 года ночью на улице в деревне Нагорская Устьянского района тела ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 36-летнего местного жителя со следами побоев и ножевыми ранениями.

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по Устьянскому району, по подозрению в совершении преступления задержано трое ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления против собственности местных жителей в возрасте от 24 до 27 лет.

Предварительно установлено, что на улице подозреваемые подошли к потерпевшему, применили к нему физическую силу, после чего двое из них удерживали пострадавшего, а третий нанес несколько ударов ножом.

Кроме того, источник в СК сообщил, что один из задержанных сожительствовал с бывшей супругой потерпевшего, из-за чего между мужчинами происходили конфликты. Для выяснения отношений с оппонентом он обратился к двум свои знакомым.

В ходе допросов подозреваемые частично признали свою вину.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления.