"Славно посидели". Житель Красноборска зарубил друга на бережку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения на берегу реки Северная Двина в селе Красноборск тела 25-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 25-летний знакомый потерпевшего, он дал признательные показания.

В ходе допроса он пояснил следователю, что в течение двух месяцев испытывал навязчивую идею об убийстве. 10 октября 2025 года взял из дома нож и топор и пригласил своего одноклассника для совместного употребления спиртных напитков. В вечернее время на лавке у берега реки нанес несколько ударов топором по голове потерпевшему, оттащил его тело к спуску к реке и столкнул вниз. Дома утром рассказал, что совершил убийство.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую в отношении подозреваемого.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

(фото с https://nova24.uz)