В Архангельске задержан злодей с уголовным стажем

11 января 2025 года из гаражного бокса по улице Силикатчиков в городе Архангельске в больницу с ножевыми ранениями тела госпитализирован 43-летний мужчина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В ходе следственно- оперативных мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в причинении ножевых ранений задержан ранее судимый, в том числе за преступление против порядка управления, 39-летний житель областного центра.

Предварительно установлено, что в ходе совместного употребления спиртных напитков в гаражном боксе у потерпевшего между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес тому удары ножом.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.